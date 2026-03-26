Sandra Gadret Portes Ouvertes Maison-Atelier Sandra Gadret Châlons-en-Champagne

Sandra Gadret Portes Ouvertes

Maison-Atelier Sandra Gadret 5 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-13 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19

Tout public

L’artise châlonnaise Sandra Gadret vous accueille dans sa maison-atelier pour vous présenter sa passion. .

Maison-Atelier Sandra Gadret 5 Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 6 64 32 82 05

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English : Sandra Gadret Portes Ouvertes

L’événement Sandra Gadret Portes Ouvertes Châlons-en-Champagne a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne