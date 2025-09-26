Sandro Zerafa ‘Limestone’ 4tet Le Son de la Terre PARIS 05

Sandro Zerafa ‘Limestone’ 4tet Le Son de la Terre PARIS 05 mercredi 20 mai 2026.

Sa polyvalence et son éclectisme lui ont permis de travailler et d’enregistrer dans divers contextes. Que ce soit dans la musique brésilienne, le jazz « mainstream » ou des styles plus modernes. La musique qu’il offre en tant que compositeur est aussi le reflet de cet univers varié, comme en témoignent ses six albums très bien accueillis par la critique. Pour ce concert Sandro présente la musique de son dernier album « Limestone », un hommage à cette chaleur calcaire qui caractérise Malte, son île natale.

Sandro Zerafa – guitare

Noé Huchard – piano

Yoni Zelnik – bass

Francesco Ciniglio – batterie

Guitariste phare de la scène parisienne, Sandro Zerafa est depuis toujours un musicien difficile à classer.

Le mercredi 20 mai 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05