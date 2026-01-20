Sandwich Club : Nausicaä au Saint-André des Arts Saint-André des Arts Paris

Seul.e, en famille, entre amis ou en groupe, on vous attend pour vivre de grandes émotions avec l’un des extra-terrestre les plus touchants de l’histoire du cinéma !

Dans le cadre du programme Enfance de l’Art – cinéma

NAUSICAÄ DE LA VALLÉE DU VENT de Hayao Miyazaki – Japon, 1984, 1h56 – VF – dès 9 ans



Sur une Terre ravagée par la folie des hommes durant les « sept jours de feu », une poignée d’humains a réussi à survivre dans une vallée protégée par le vent. Ce peuple agricole est pourtant menacé par une forêt toxique qui ne cesse de prendre de l’ampleur, forêt où seuls survivent des insectes géants et mutants. Ces quelques survivants voient un jour leur roi bien-aimé assassiné et leur princesse Nausicaä faite prisonnière. Or cette dernière, sensible à la nature et à l’écosystème, est seule capable de communiquer avec les mutants…

Le Sandwich Club, c’est le rendez-vous des 9/12 ans ! Suzanne De Lacotte sera avec vous à la fin de la séance pour discuter du film, en analyser les extraits ou encore ouvrir l’échange sur d’autres œuvres qui font écho.

Le samedi 21 février 2026

de 15h00 à 17h30

payant

Tarifs habituels du cinéma.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 9 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-21T16:00:00+01:00

fin : 2026-02-21T18:30:00+01:00

Date(s) : 2026-02-21T15:00:00+02:00_2026-02-21T17:30:00+02:00

Saint-André des Arts 30 rue Saint-André des arts 75006 Paris

https://www.cinemasindependantsparisiens.fr/sandwich-club/ https://www.facebook.com/events/1787961351887814 https://www.facebook.com/events/1787961351887814



Afficher la carte du lieu Saint-André des Arts et trouvez le meilleur itinéraire

