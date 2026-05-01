Nontron

Sang Tabou

Nontron Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 14:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Sang Tabou est un événement de sensibilisation autour de la santé et du corps des femmes (règles, contraception, ménopause…), visant à libérer la parole et briser les tabous.

Sang Tabou est un événement de sensibilisation autour de la santé et du corps des femmes (règles, contraception, ménopause…), visant à libérer la parole et briser les tabous.

14h à 16 atelier couture de protections lavable à ATLAS24

18h à 19h30 la ménopause en pause apéro, causerie apéro sur la ménopause avec le Planning Familial à la Salle des fêtes

20h rencontre dédicace du livre Vieillir femme avec l’autrice Odile Plan Maryse Huet à la salle des fêtes

20h30 ciné-débat autour du film Aurore de Blandine Lenoir au cinéma Louis Delluc. .

Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 59 91

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English : Sang Tabou

Sang Tabou is an awareness-raising event focusing on women’s health and bodies (menstruation, contraception, menopause, etc.), with the aim of breaking down taboos.

L’événement Sang Tabou Nontron a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin