Sang Tabou Nontron
Sang Tabou Nontron jeudi 21 mai 2026.
Nontron
Sang Tabou
Nontron Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:00:00
fin : 2026-05-21
Date(s) :
2026-05-21
Sang Tabou est un événement de sensibilisation autour de la santé et du corps des femmes (règles, contraception, ménopause…), visant à libérer la parole et briser les tabous.
Sang Tabou est un événement de sensibilisation autour de la santé et du corps des femmes (règles, contraception, ménopause…), visant à libérer la parole et briser les tabous.
14h à 16 atelier couture de protections lavable à ATLAS24
18h à 19h30 la ménopause en pause apéro, causerie apéro sur la ménopause avec le Planning Familial à la Salle des fêtes
20h rencontre dédicace du livre Vieillir femme avec l’autrice Odile Plan Maryse Huet à la salle des fêtes
20h30 ciné-débat autour du film Aurore de Blandine Lenoir au cinéma Louis Delluc. .
Nontron 24300 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 52 59 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sang Tabou
Sang Tabou is an awareness-raising event focusing on women’s health and bodies (menstruation, contraception, menopause, etc.), with the aim of breaking down taboos.
L’événement Sang Tabou Nontron a été mis à jour le 2026-04-29 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Nontron (Dordogne)
- Rites de passage Nontron 13 mai 2026
- Céramique Ateliers métiers d’art Nontron 4 juillet 2026
- Exposition Campagn’Arts Nontron 14 juillet 2026
- Exposition Bandi’Arts Nontron 3 août 2026