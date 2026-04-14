‘Sangen op der Corniche’ / Chanter sur la Corniche, Lidderuucht Lëtzebuerg a.s.b.l., Luxembourg

‘Sangen op der Corniche’ / Chanter sur la Corniche Samedi 6 juin, 15h00 Lidderuucht Lëtzebuerg a.s.b.l. Canton Luxembourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T15:00:00+02:00 – 2026-06-06T16:00:00+02:00

Concert costumé et folklorique

Sange beim Schëff

Venez écouter un groupe de chanteurs et chanteuses vêtus de costumes bourgeois des années 1820-1890 et laissez-vous emporter par la magie de la musique d’époque.

Concert folklorique – accès libre

Samedi, 6 juin de 15h – 16h

Langue : LU

Chemin de la Corniche, L-2160 Ville-Haute Luxembourg (près du Rocher du Bock).

Pour toute information complémentaire : marc.wenner@pt.lu

Lidderuucht Lëtzebuerg a.s.b.l. Chemin de la Corniche, L-2160 Ville-Haute Luxembourg Luxembourg 1917 Ville-Haute Canton Luxembourg +352 621 226 485 http://lidderuucht.lu/ https://www.facebook.com/lidderuucht.letzebuerg [{« link »: « mailto:marc.wenner@pt.lu »}] L’ensemle Lidderucht est une chorale fondée en 1984. Elle est spécialisée dans les chants populaires traditionnels luxembourgeois et leur répertoire représente un grand trésor de patrimoine immatériel.

Remontez le temps lors d’une performance immersive où des interprètes en tenues du XIXe siècle font revivre l’élégance et le charme envoûtant des mélodies d’autrefois.

© Lidderuucht Lëtzebuerg a.s.b.l.