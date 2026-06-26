Saint-André-de-Sangonis

SANGONIS JAZZ FESTIVAL

Saint-André-de-Sangonis Hérault

Tarif : 22 – 22 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04 2026-07-05

C’est la 3ème édition de la fête du jazz en vallée de l’Hérault !

Cette année, le jazz est au féminin avec une programmation internationale:

Robin McKelle L’héritière spirituelle d’Ella Fitzgerald

Carmen Souza La magicienne du world jazz capverdien

Céline Bonacina Une saxophoniste captivante et généreuse

Les Fairy Poppins’ Quartet Swing et humour débridé pour clore la soirée en beauté.

En avant pour la 3ème édition

Situé à Saint-André-de-Sangonis au cœur de la vallée de l’Hérault à l’ouest de Montpellier, le SANGONIS JAZZ FESTIVAL est né de la volonté d’une association de musiciens locaux et de la municipalité de créer un rendez-vous annuel autour du Jazz destiné à un large public.

Cette 3ème édition placée sous le signe du Jazz au féminin s’annonce déjà comme un des évènement incontournable de l’été dans la vallée de l’Hérault. En effet cette année la programmation internationale fait la part belle aux interprètes, solistes, auteures, compositrices qui apportent leur empreinte singulière au jazz d’aujourd’hui.

Au cours de ces Soirées vous pourrez applaudir Robin McKELLE, vocaliste hors pair qui rend hommage à son illustre ainée Ella Fitzgerald. Viendra ensuite CARMEN SOUZA la magicienne du cap-vert pionnière dans l’écriture, l’enregistrement et l’interprétation de sa propre formulation d’un world jazz . Céline BONACINA sera aussi de la partie ; saxophoniste spectaculaire et généreuse elle s’est imposée comme l’une des musiciennes les plus captivantes de la scène jazz. Enfin nous ferons la part belle à la découverte avec LES FAIRY POPPIN’S quartet Chick’n’Swing qui mêle swing et humour débridé.

Nous avons voulu un programme éclectique qui vous est proposé à des tarifs abordables entre 17 et 22 euros pour chaque soirée. Un espace restauration et buvette tenu par une équipe enthousiaste de bénévoles, vous permettra de vous restaurer.

Alors pour que cet évènement soit une pleine réussite il ne manque que vous chers publics pour que le Jazz soit une fête.

Alors rendez-vous est pris les 04 et 05 juillet prochains ça va Jazzer à Saint-André ! .

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie sangonisjazzfestival@gmail.com

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English :

It’s jazz time in the Hérault Valley!

A new jazz festival is born, featuring prestigious international artists as well as regional musicians.

L’événement SANGONIS JAZZ FESTIVAL Saint-André-de-Sangonis a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT