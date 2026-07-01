Informations pratiques

« Histoire de famille »

Sans faire de bruit naît de l’histoire personnelle de Louve Reiniche-Larroche, dont l’intrigue se dévoile peu à peu au fil d’un spectacle très singulier, entre autofiction et documentaire. Dans le décor feutré d’un salon, lovée dans l’auditorium du Palais de la Porte Dorée, la comédienne reconstitue le puzzle d’un séisme familial, dont elle convoque tour à tour les personnages, surgissant au fil d’enregistrements sonores qu’elle a elle-même réalisés. Via un minutieux travail de synchronisation labiale, elle leur donne corps et mime leur voix façon playback. Les témoignages composent alors une partition sensible qui dit tout : l’absence et la sidération, autant que l’amour. Avec une émotion à fleur de peau, ce seul en scène, drôle et troublant, transforme un drame singulier en expérience universelle.

En partenariat avec le Palais de la Porte Dorée

Un spectacle de Louve Reiniche-Larroche et Tal Reuveny

Du samedi 25 juillet 2026 au dimanche 26 juillet 2026 :

samedi, dimanche

de 17h30 à 18h25

payant

Tarif B

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-25T20:30:00+02:00

fin : 2026-07-26T21:25:00+02:00

Date(s) : 2026-07-25T17:30:00+02:00_2026-07-25T18:25:00+02:00;2026-07-26T17:30:00+02:00_2026-07-26T18:25:00+02:00



https://www.parislete.fr/fr/le-programme/sans-faire-de-bruit



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