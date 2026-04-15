Sans voix!, Victoria Hall, Genève
Sans voix!, Victoria Hall, Genève jeudi 4 juin 2026.
Sans voix! Jeudi 4 juin, 19h30 Victoria Hall
Orchestre de la Suisse Romande, rue Bovy-Lysberg 2, 1204 Genève
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:40:00+02:00
Fin : 2026-06-04T19:30:00+02:00 – 2026-06-04T21:40:00+02:00
Daniel Harding direction
Antoine Tamestit alto
Jörg Widmann
Concerto pour alto et orchestre, première suisse
Entracte
Richard Wagner
Le Ring sans paroles
compilation de Lorin Maazel
Créé en 2015 à Paris par notre invité Antoine Tamestit, le Concerto pour alto du compositeur allemand Jörg Widmann est très exigeant puisqu’il demande au soliste d’être comédien, danseur, chef d’orchestre, et, accessoirement, de jouer de l’alto! Placé au milieu de l’orchestre au début de la pièce, il se bat contre la collectivité représentée par les musiciennes et musiciens. À vous de découvrir comment se terminera sa périlleuse aventure…
Réduire quatorze heures de musique en un peu plus d’une heure c’est une autre gageure réalisée par le chef Lorin Maazel avec son arrangement sans voix du Ring de Richard Wagner. Le défi était d’enchaîner les extraits musicaux en leur donnant une cohérence sonore sans juxtaposer une suite de morceaux. Écouter la Tétralogie comme un grand poème symphonique en oubliant le chant et la scène sans se noyer dans le Rhin, c’est le pari fou relevé ce soir par Daniel Harding.
Durée totale approximative de 2h10 (comprenant un entracte de 20 min)
Victoria Hall Rue du Général-DUFOUR 14, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 35 00 http://www.ville-ge.ch/vh [{« type »: « phone », « value »: « 0228070000 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.osr.ch/fr/concerts-billets/concerts/evenement/concert/sans-voix »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/victoria-hall/
L’OSR et Antoine Tamestit interprètent le Concerto de Widmann qui sera suivi du Ring sans paroles de Wagner, sous la direction de Daniel Harding, le 4 juin 2026 au Victoria Hall, à Genève.
© Julien_Mignot
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