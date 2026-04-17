SANT JORDI Font-Romeu-Odeillo-Via
SANT JORDI Font-Romeu-Odeillo-Via samedi 18 avril 2026.
Font-Romeu-Odeillo-Via
SANT JORDI
Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales
Tarif : 12 – 12 – 12
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 19:00:00
fin : 2026-04-18 20:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Sant Jordi Samedi 18 avril 2026
Rendez-vous dès 19h à la salle des fêtes d’Odeillo pour une soirée conviviale avec le concert Les doigts dans la reprise . Profitez d’une fideuà par Chez Gilou et d’une buvette. Repas à 12€ à payer sur place (dessert et boisson non inclus).
Inscription à l’Office de Tourisme
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Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30
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English :
Sant Jordi ? Saturday April 18, 2026
Join us at 7pm at Odeillo village hall for a convivial evening with the concert Les doigts dans la reprise . Enjoy a fideuà by Chez Gilou and a refreshment bar. Meal at 12? to be paid on site (dessert and drinks not included).
Registration at the Tourist Office
L’événement SANT JORDI Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE FONT ROMEU