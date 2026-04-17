Font-Romeu-Odeillo-Via

SANT JORDI

Font-Romeu-Odeillo-Via Pyrénées-Orientales

Tarif : 12 – 12 – 12

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 19:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Sant Jordi Samedi 18 avril 2026

Rendez-vous dès 19h à la salle des fêtes d’Odeillo pour une soirée conviviale avec le concert Les doigts dans la reprise . Profitez d’une fideuà par Chez Gilou et d’une buvette. Repas à 12€ à payer sur place (dessert et boisson non inclus).

Inscription à l’Office de Tourisme

.

Font-Romeu-Odeillo-Via 66120 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 30 68 30

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sant Jordi ? Saturday April 18, 2026

Join us at 7pm at Odeillo village hall for a convivial evening with the concert Les doigts dans la reprise . Enjoy a fideuà by Chez Gilou and a refreshment bar. Meal at 12? to be paid on site (dessert and drinks not included).

Registration at the Tourist Office

L’événement SANT JORDI Font-Romeu-Odeillo-Via a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DE FONT ROMEU