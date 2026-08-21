Santa – Ce qu’il me reste de la corse. Pour la Nuit du cirque., L’Antichambre, Mordelles

Informations pratiques

Santa – Ce qu’il me reste de la corse. Pour la Nuit du cirque. Samedi 14 novembre, 20h00 L’Antichambre Ille-et-Vilaine

De 6 à 15 euros – 1h – Dès 8 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:00:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:00:00+01:00

Programmation spéciale en partenariat entre L’Antichambre & La Loggia pour la Nuit du cirque !

Pièce de cirque musicale.

De et avec : Pauline Dau

« Un jour j’ai perdu mon père, le lendemain j’ai perdu la Corse. Santa c’est ce qu’il me reste de la Corse. Mon père il est humoriste mon père il est corse mon père il est mort et moi depuis, je ne sais plus qui je suis. C‘est ce que je viens vous raconter ! »

Santa c’est un récit intime

Santa c’est du cirque

Santa c’est des hula-hoop pailletés et des chansons écrites à la main

Santa c’est prendre son piano pour une scène

Santa c’est burlesque Santa c’est troquer identité contre liberté

Santa c’est se demander si grandir c’est trahir ?

L’Antichambre 35310 Mordelles Mordelles 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://la-loggia.net/fr/saison-culturelle/pauline-dau-santa-ce-qu-il-me-reste-de-la-corse »}]

Pièce de cirque musicale.