Informations pratiques

Santa – Ce qu’il me reste de la corse. Pour la Nuit du cirque. L’Antichambre Mordelles Samedi 14 novembre, 20h00

Pièce de cirque musicale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-14T20:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-14T21:00:00.000+01:00

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L’Antichambre 35310 Mordelles Mordelles



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