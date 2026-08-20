AGENDA · Mordelles
Santa – Ce qu’il me reste de la corse. Pour la Nuit du cirque. L’Antichambre Mordelles
samedi 14 novembre 2026 · L'Antichambre · Mordelles
Informations pratiques
Santa – Ce qu’il me reste de la corse. Pour la Nuit du cirque. L’Antichambre Mordelles Samedi 14 novembre, 20h00
Pièce de cirque musicale.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-11-14T20:00:00.000+01:00
Fin : 2026-11-14T21:00:00.000+01:00
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L’Antichambre 35310 Mordelles Mordelles