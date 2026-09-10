Venez découvrir comment le Château de la Villedubois résiste depuis des centaines d’années, se ravive actuellement et réimagine son avenir!, Chateau de la Villedubois, Mordelles

Informations pratiques

Venez découvrir comment le Château de la Villedubois résiste depuis des centaines d’années, se ravive actuellement et réimagine son avenir! 19 et 20 septembre Chateau de la Villedubois Ille-et-Vilaine

5€ par personne à partir de 7 ans, 15 personnes maximum par visite / Le château se visite sur inscription, le parc en visite libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » est le thème de ces JEP 2026. A cette occasion, venez découvrir comment le Château de la Villedubois résiste depuis des centaines d’années, se ravive actuellement et réimagine son avenir !

Chateau de la Villedubois La Villedubois 35310 Mordelles Mordelles 35310 Ille-et-Vilaine Bretagne 0626373054 http://www.chateaudelavilledubois.com https://www.instagram.com/chateau_de_la_villedubois/;https://pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00007852;https://www.demeure-historique.org/collectes/chateau-de-la-villedubois/ [{« type »: « link », « value »: « https://chateaudelavilledubois.shop.bonkdo.com/fr/evenements/journees-du-patrimoine-2026-1070 »}] 1647, Jacques Annibal de Farcy achète La Villedubois. Depuis, ce sont 13 générations de Farcy qui font vivre cette propriété familiale, berceau de tant d’anecdotes bretonnes.

« Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » est le thème de ces JEP 2026.

©Peter Kooijman