Santé et Prévention restez en forme Théâtre Francis Planté Orthez

Informations pratiques

Orthez

Santé et Prévention restez en forme

Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-22 10:00:00

fin : 2026-09-22 17:00:00

Date(s) :

2026-09-22

Journée animé par La CPTS Adour Gave, le CRT Nord-Ouest Béarn, le Pôle de Santé d’Orthez et le DAC ICA 64

10h30 Table ronde sur le bien vieillir composée d’acteurs médicaux, paramédicaux et sociaux

14h Une conférence sur les troubles du sommeil et leurs traitements non médicamenteux animée par un médecin généraliste somnologue.

En parallèle, de 10h à 17h, des professionnels de santé proposeront des dépistages et tiendront des stands animés informatifs (mémoire, nutrition, audition, lien social, soutien aux aidants, etc). .

Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46 contact@cpts-adourgave.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Santé et Prévention restez en forme

L’événement Santé et Prévention restez en forme Orthez a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn