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Santé et Prévention restez en forme Théâtre Francis Planté Orthez

mardi 22 septembre 2026 · Théâtre Francis Planté · Orthez

Santé et Prévention restez en forme Théâtre Francis Planté Orthez

Informations pratiques

Début
mardi 22 septembre 2026
Fin
mardi 22 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Théâtre Francis Planté
Adresse
Place Saint-Pierre
Ville
64300 Orthez
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Orthez

Santé et Prévention restez en forme

Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-09-22 17:00:00

Date(s) :
2026-09-22

Journée animé par La CPTS Adour Gave, le CRT Nord-Ouest Béarn, le Pôle de Santé d’Orthez et le DAC ICA 64
10h30 Table ronde sur le bien vieillir composée d’acteurs médicaux, paramédicaux et sociaux
14h Une conférence sur les troubles du sommeil et leurs traitements non médicamenteux animée par un médecin généraliste somnologue.
En parallèle, de 10h à 17h, des professionnels de santé proposeront des dépistages et tiendront des stands animés informatifs (mémoire, nutrition, audition, lien social, soutien aux aidants, etc).   .

Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46  contact@cpts-adourgave.fr

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English : Santé et Prévention restez en forme

L’événement Santé et Prévention restez en forme Orthez a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn

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