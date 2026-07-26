Santé et Prévention restez en forme Théâtre Francis Planté Orthez
mardi 22 septembre 2026 · Théâtre Francis Planté · Orthez
Informations pratiques
Orthez
Santé et Prévention restez en forme
Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre Orthez Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22 10:00:00
fin : 2026-09-22 17:00:00
Date(s) :
2026-09-22
Journée animé par La CPTS Adour Gave, le CRT Nord-Ouest Béarn, le Pôle de Santé d’Orthez et le DAC ICA 64
10h30 Table ronde sur le bien vieillir composée d’acteurs médicaux, paramédicaux et sociaux
14h Une conférence sur les troubles du sommeil et leurs traitements non médicamenteux animée par un médecin généraliste somnologue.
En parallèle, de 10h à 17h, des professionnels de santé proposeront des dépistages et tiendront des stands animés informatifs (mémoire, nutrition, audition, lien social, soutien aux aidants, etc). .
Théâtre Francis Planté Place Saint-Pierre Orthez 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 60 95 46 contact@cpts-adourgave.fr
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English : Santé et Prévention restez en forme
L’événement Santé et Prévention restez en forme Orthez a été mis à jour le 2026-07-26 par OT Coeur de Béarn
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