Santé mentale et Burnout professionnel

Les objectifs de ce webinaire seront de :

> Dresser un état des lieux du burn-out au travail

> Définir et identifier les signes d’alerte

> Comprendre ses mécanismes et ses effets sur la santé mentale

> Soutenir la prévention de l’apparition de ce syndrome par des mesures individuelles et collectives

> Connaitre les dispositifs et lieux ressources en Ile-de-France

> Un temps de question / réponses

Détails des intervenants à venir

Un webinaire pour comprendre le burn-out, repérer les signes et découvrir les ressources pour agir.

Le mardi 28 avril 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-28T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-28T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T12:00:00+02:00



+33188403880 contact@ceapsy.org



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