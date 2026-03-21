Santé mentale et Burnout professionnel
Santé mentale et Burnout professionnel mardi 28 avril 2026.
Les objectifs de ce webinaire seront de :
> Dresser un état des lieux du burn-out au travail
> Définir et identifier les signes d’alerte
> Comprendre ses mécanismes et ses effets sur la santé mentale
> Soutenir la prévention de l’apparition de ce syndrome par des mesures individuelles et collectives
> Connaitre les dispositifs et lieux ressources en Ile-de-France
> Un temps de question / réponses
Détails des intervenants à venir
Un webinaire pour comprendre le burn-out, repérer les signes et découvrir les ressources pour agir.
Le mardi 28 avril 2026
de 10h00 à 12h00
gratuit
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-28T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-28T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T12:00:00+02:00
+33188403880 contact@ceapsy.org