Santé : un droit ou un privilège ?, Théâtre Pitoëff, Genève

Santé : un droit ou un privilège ? Jeudi 12 mars, 19h00 Théâtre Pitoëff

Considéré comme un droit universel, l’accès à la santé est entravé par de nombreuses barrières, dont les femmes et les personnes minorisées sont les premières victimes. Une recherche médicale qui néglige encore largement les enjeux de la santé féminine, un système de soins qui exclut les personnes en situation de précarité et stigmatise celles perçues comme marginales : les inégalités sont nombreuses. L’organisation du système de santé occidental apparaît ainsi comme le reflet, souvent amplifié, des injustices qui traversent les sociétés.

Théâtre Pitoëff Rue de Carouge 52, 1205 Genève Genève 1205 [{« type »: « link », « value »: « https://fifdh.org/festival/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-pitoëff/

Manque d’implication politique, sous-financement de la recherche, exclusion sociale. Ces dysfonctionnements révèlent les inégalités profondes du système de santé occidental. Santé Politique

