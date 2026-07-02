Saodaj, Salle Paul-Fort, Nantes

Informations pratiques

Saodaj Mardi 30 mars 2027, 20h30 Salle Paul-Fort Loire-Atlantique

de 13€ à 18€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-30T20:30:00+02:00 – 2027-03-30T22:00:00+02:00

Fin : 2027-03-30T20:30:00+02:00 – 2027-03-30T22:00:00+02:00

Fondé en 2013 sous l’impulsion de Marie Lanfroy et Jonathan Itéma, Saodaj propose une musique de fusion originale mêlant des sonorités traditionnelles de l’Océan Indien et occidentales, apportant ainsi sa pierre au genre majeur de l’île de La Réunion : le maloya. En français ou en créole, le mélange des percussions traditionnelles réunionnaises et des vocalises proches de la transe remet au goût du jour cette musique créée par les esclaves d’origine malgache et africaine dans les plantations sucrières, avant de s’étendre à toute la population de l’île.

Salle Paul-Fort 9 rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.labouchedair.com »}]

Saodaj trace sa route depuis une décennie entre tradition et modernité, où le rock alternatif se mêle aux percussions dansantes. Une incarnation parfaite de La Réunion : plurielle et métissée.

Lenz