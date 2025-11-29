Sara Korrika Trail Plaza Sare

Sara Korrika Trail

On vous attend pour la 21ème édition du Trail à la place.

La course de 22km se déroulera dans sa quasi-totalité en montagne, avec un dénivelé positif de 1595 m et 1595 m négatifs en semi-autonomie avec trois ravitaillements.

Un passage s’effectuera au niveau de la voie ferrée à crémaillère qui relie le sommet de la rhune.

– 7h30: Rassemblement à la place de Sare, remise des dossards et tee-shirts

– 9h00: Départ de la course depuis la place.

– Temps de passage limité à 2h45 au km 13 (route de Lizunaga)

Après cette limite, les concurrents seront hors-course et rapatriés vers le point d’arrivée par l’organisation

– 10h45: Arrivée des premiers concurrents à la place de Sare.

– 13h00: Remise des prix et lots offerts par l’organisation. Tirage au sort de quelques dossards.

Restauration et buvette sur place.

Repli salle polyvalente si mauvais temps. .

