Sara Korrika Trail Plaza Sare
Sara Korrika Trail Plaza Sare dimanche 29 mars 2026.
Sara Korrika Trail
Plaza Place Sare Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
On vous attend pour la 21ème édition du Trail à la place.
La course de 22km se déroulera dans sa quasi-totalité en montagne, avec un dénivelé positif de 1595 m et 1595 m négatifs en semi-autonomie avec trois ravitaillements.
Un passage s’effectuera au niveau de la voie ferrée à crémaillère qui relie le sommet de la rhune.
– 7h30: Rassemblement à la place de Sare, remise des dossards et tee-shirts
– 9h00: Départ de la course depuis la place.
– Temps de passage limité à 2h45 au km 13 (route de Lizunaga)
Après cette limite, les concurrents seront hors-course et rapatriés vers le point d’arrivée par l’organisation
– 10h45: Arrivée des premiers concurrents à la place de Sare.
– 13h00: Remise des prix et lots offerts par l’organisation. Tirage au sort de quelques dossards.
Restauration et buvette sur place.
Repli salle polyvalente si mauvais temps. .
Plaza Place Sare 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine sarakorrika@yahoo.fr
English : Sara Korrika Trail
L’événement Sara Korrika Trail Sare a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Pays Basque