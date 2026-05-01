Rouen

Sarah Moon D’après nature

15 Rue de la Chaîne Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-09-26 19:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Le Centre photographique met à l’honneur Sarah Moon (1941), artiste majeure de la scène photographique et grande exploratrice des jardins. Se tenant sur deux sites, l’exposition présente une sélection d’œuvres réalisées au cours des quarante dernières années, complétée pour l’occasion de photographies inédites issues de prises de vues récentes en Normandie. Associant ainsi passé et présent, l’exposition figure toute l’étendue des chemins empruntés par l’artiste parmi les nombreux jardins qu’elle a arpentés au long de son parcours de photographe. S’y déploient, ici, ses plans larges de végétation à la lumière argentée, là, ses portraits de fleurs et d’oiseaux aux couleurs vibrantes. Empruntant son titre au champ de la peinture, l’exposition D’après nature montre une artiste qui s’est toujours saisie de la photographie avec liberté, installant le réel perçu dans un jardin de son invention, peuplé d’oiseaux merveilleux, baigné de noirs et de pigments profonds.

La résidence de création de Sarah Moon en Normandie ainsi que l’exposition, en deux volets, se tiennent dans le cadre du festival Normandie Impressionniste, dont elles ont reçu le soutien. La monstration au Jardin des plantes a également été permise grâce au soutien de la Ville de Rouen. .

15 Rue de la Chaîne Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 89 36 96 info@centrephotographique.com

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English : Sarah Moon D’après nature

L’événement Sarah Moon D’après nature Rouen a été mis à jour le 2026-05-15 par Seine-Maritime Attractivité