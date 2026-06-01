Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chapelle Aux Naux La Chapelle-aux-Naux dimanche 14 juin 2026.

La Chapelle-aux-Naux

Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chapelle Aux Naux

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 12:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chappelle Aux Naux

Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chappelle Aux Naux .

La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 95 34 64

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English :

Sardinade with the Association des Bateliers de La Chappelle Aux Naux

L’événement Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chapelle Aux Naux La Chapelle-aux-Naux a été mis à jour le 2026-06-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme