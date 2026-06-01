Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chapelle Aux Naux La Chapelle-aux-Naux
Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chapelle Aux Naux La Chapelle-aux-Naux dimanche 14 juin 2026.
La Chapelle-aux-Naux
Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chapelle Aux Naux
La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 12:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chappelle Aux Naux
Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chappelle Aux Naux .
La Chapelle-aux-Naux 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 87 95 34 64
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Sardinade with the Association des Bateliers de La Chappelle Aux Naux
L’événement Sardinade avec l’Association des Bateliers de La Chapelle Aux Naux La Chapelle-aux-Naux a été mis à jour le 2026-06-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme