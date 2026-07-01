AGENDA · Beaugeay
Sardinade Beaugeay
mardi 14 juillet 2026 · Beaugeay
Informations pratiques
Beaugeay
Sardinade
place de l’Aubertière Beaugeay Charente-Maritime
Tarif : 17 – 17 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 12:00:00
fin : 2026-07-14 17:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Sardinade organisée par le Comité des Fêtes.
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place de l’Aubertière Beaugeay 17620 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 04 76 10
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English : Grilled sardine feast
Sardine barbecue organised by the Festival Committee.
L’événement Sardinade Beaugeay a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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