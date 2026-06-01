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Sardinade géante Salle des Fêtes Anglade

Sardinade géante Salle des Fêtes Anglade

Sardinade géante Salle des Fêtes Anglade samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des Fêtes

Adresse : Le bourg

Ville : 33390 Anglade

Département : Gironde

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Anglade

Sardinade géante

Salle des Fêtes Le bourg Anglade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Le comité des fêtes d’Anglade vous convie pour une sardinade avec marché nocturne et DJ Thomas Chaintrier Totek.
Plusieurs exposants seront présents (tresses africaines, bougies, bijoux, saucissons… Plein d’autres à découvrir le jour J !
Spectacle des majorettes d’Anglade dans la soirée.
Venez nombreux !!
Réservation obligatoire.   .

Salle des Fêtes Le bourg Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 57 22 58 

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English : Sardinade géante

L’événement Sardinade géante Anglade a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde

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