Sardinade géante Salle des Fêtes Anglade

Anglade

Sardinade géante

Salle des Fêtes Le bourg Anglade Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le comité des fêtes d’Anglade vous convie pour une sardinade avec marché nocturne et DJ Thomas Chaintrier Totek.

Plusieurs exposants seront présents (tresses africaines, bougies, bijoux, saucissons… Plein d’autres à découvrir le jour J !

Spectacle des majorettes d’Anglade dans la soirée.

Venez nombreux !!

Réservation obligatoire. .

Salle des Fêtes Le bourg Anglade 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 66 57 22 58

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English : Sardinade géante

L’événement Sardinade géante Anglade a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde