Hastingues

Sardinade

Salle Polyvalente Hastingues Landes

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

L’Amicale des Retraités de Hastingues vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de sa sardinade, organisée le samedi 2 mai.

Pour 15 €, vous pourrez profiter d’une assiette de sardines grillées ou d’une assiette de chipolatas et ventrêche, avec frites, fromage, dessert et café.

L’Amicale des Retraités de Hastingues vous invite à partager un moment convivial à l’occasion de sa sardinade, organisée le samedi 2 mai.

Pour 15 €, vous pourrez profiter au choix d’une assiette de sardines grillées ou d’une assiette de chipolatas et ventrêche, accompagnées de frites, fromage, dessert et café. Le repas est proposé sur place ou à emporter, selon vos envies.

La réservation est conseillée auprès de Nicole au 06 69 94 32 40 ou de Pierrette au 06 11 40 74 48.

Venez nombreux pour profiter d’un moment de partage. .

Salle Polyvalente Hastingues 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 40 74 48

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English :

The Amicale des Retraités de Hastingues invites you to share a convivial moment at its sardinade on Saturday, May 2.

For 15? you can enjoy a plate of grilled sardines or a plate of chipolatas and ventrêche, with French fries, cheese, dessert and coffee.

L’événement Sardinade Hastingues a été mis à jour le 2026-04-24 par OT Pays d’Orthe et Arrigans