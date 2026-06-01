Sardinade Lusignan-Petit
Sardinade Lusignan-Petit samedi 20 juin 2026.
Lusignan-Petit
Sardinade
Foyer Rural Lusignan-Petit Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Repas: apéritif, sardines saucisses dessert + boissons
Feu de la St Jean
soirée dansante .
Foyer Rural Lusignan-Petit 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 34 58 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sardinade
L’événement Sardinade Lusignan-Petit a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas