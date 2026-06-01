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Sardinade Lusignan-Petit

Sardinade Lusignan-Petit

Sardinade Lusignan-Petit samedi 20 juin 2026.

Adresse : Foyer Rural

Ville : 47360 Lusignan-Petit

Département : Lot-et-Garonne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Lusignan-Petit

Sardinade

Foyer Rural Lusignan-Petit Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Repas: apéritif, sardines saucisses dessert + boissons
Feu de la St Jean
soirée dansante   .

Foyer Rural Lusignan-Petit 47360 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 72 34 58 10 

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English : Sardinade

L’événement Sardinade Lusignan-Petit a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas