SarkHollande – Huit Rois (nos présidents) – Léo Cohen-Paperman Théâtre 13 / Bibliothèque Paris vendredi 5 juin 2026.

Dans « le Stand-Up de N. Sarkozy », l’ancien Président entre sur la scène d’un Comedy club et traverse les moments- clés de son quinquennat (le kärcher, la campagne identitaire, la crise économique, la rencontre avec Carla Bruni). Alors qu’il cherche à tout prix à rester sur scène, il est chassé par le public. Entre alors « le Clown de F. Hollande ». Tout juste élu, il a un grand désir d’améliorer la vie des gens, mais il échoue toujours. Et puis il y a Leïla Merabet qui fait le récit épique, intime et comique de son impossible quête du grand Amour. Avec Leïla, Nicolas et François, SarkHollandebrosse le portrait de la France de 2007 à 2017 et de ses bouleversements politiques et identitaires.

Surtitrage – STT

La représentation du samedi 13 juin à 18h sera proposée en audiodescription

Réalisation Accès Culture / Réservation auprès d’Yselle Bazin (ysellebazin@theatre13.com – 01 45 88 41 89)

Distribution

Mise en scène Léo Cohen-Paperman

Texte Julien Campani, Léo Cohen-Paperman et Clovis Fouin

Avec Valentin Boraud, Clovis Fouin, Ada Harb

Scénographie Anne-Sophie Grac

Costumes Manon Naudet

Maquillage et coiffures Pauline Bry

Lumière Léa Maris

Création sonore Lucas Lelièvre

Régie générale Thomas Mousseau-Fernandez

Assistante à la mise en scène Esther Moreira

Direction de production Léonie Lenain

Diffusion Anne-Sophie Boulan

Communication et médiation Lucile Reynaud

Administration Clara Rodrigues

Logistique de tournée Blanche Rivière

La série théâtrale Huit rois (nos présidents) dresse le portrait des huit présidents de la Ve République. Après en avoir présenté les épisodes sur J. Chirac, F. Mitterrand et V. Giscard d’Estaing au T13 en juin 2024, Léo Cohen-Paperman revient avec SarkHollande (comédie identitaire).

Du vendredi 05 juin 2026 au vendredi 19 juin 2026 :

samedi

de 18h00 à 19h20

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h20

payant

De5 € à 25€.

Public adultes. A partir de 14 ans.

Théâtre 13 / Bibliothèque 30 rue du Chevaleret 75013 Paris

