Sarrant, histoire d’un village français de l’empire romain à la réalité virtuelle, Rendez-vous devant la tour-porte de Sarrant, 15h le 27 juin 2026, Sarrant

Sarrant, histoire d’un village français de l’empire romain à la réalité virtuelle Samedi 27 juin, 14h30, 15h00, 15h30, 16h00, 16h30, 17h00, 17h30 Rendez-vous devant la tour-porte de Sarrant, 15h le 27 juin 2026 Gers

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T14:30:00+02:00 – 2026-06-27T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-27T17:30:00+02:00 – 2026-06-27T18:00:00+02:00

L’histoire de Sarrant remonte à l’empire romain. Le nom de Sarrali est mentionné sur la table de Peutinger le long de la voie Tolosa / Lactora. Dépendant des comtes de Toulouse jusqu’au 13ième siècle, le castrum de Sarrant devient un castrum noble avec la signature d’une charte des coutumes en 1265 (1271?) avec le roi de France.

L’enceinte polygonale (décagone irrégulier) remonte à cette période et la tour-porte -monument inscrit aux monuments historiques- daterait du 14ième siècle.

Des vestiges de la période du moyen âge sont encore visibles à l’intérieur du village. L’église, au centre du village, a fait l’objet de plusieurs modifications au fil du temps et des siècles.

L’histoire de Sarrant nous permet de faire un parralèle avec certains épisodes de l’histoire de France (guerre entre le royaume de France et le royaume d’angleterre, guerre de religions, les lois Jules Ferry sur l’enseignement primaire obligatoire…) et de suivre cette évolution sur plusieurs siècles.

Cette visite nous permet également de nous questionner sur l’évolution d’une « petite » commune et le développement d’un projet touristique et culturel avec le projet « Sarrant, village de l’illustration » ainsi que sur l’implantation d’un musée numérique/ espace de réalité virtuelle Micro-Folie.

Sarrant est membre de l’association Les plus beaux Villages de France et de l’association Villes et Villages Fleuris.

Rendez-vous devant la tour-porte de Sarrant, 15h le 27 juin 2026 Sarrant Sarrant 32120 Gers Occitanie [{« type »: « email », « value »: « mairie.sarrant@wanadoo.fr »}]

Visite accompagnée du village de Sarrant, son histoire, son évolution, son développement actuel et présentation du musée numérique Micro-Folie Plus Beaux Villages de France Villes et Villages Fleuris

Mairie de Sarrant