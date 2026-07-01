Sassenage au XIXe, l’âge d’or du paysage, Château de Sassenage, Sassenage

Informations pratiques

Sassenage au XIXe, l’âge d’or du paysage 19 et 20 septembre Château de Sassenage Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Sassenage au XIXe, l’âge d’or du paysage

Le XIXᵉ siècle, est l’âge d’or du paysage ! Sassenage et ses environs figurent parmi les sites les plus représentés en France tant par les peintres dauphinois « qu’étrangers », tel Jean Achard (1807-1884). Les Cuves, l’aqueduc, le Furon et ses moulins offrent aux artistes des sujets particulièrement pittoresques.

L’invention de la photographie ne fait qu’accroitre l’intérêt pour la représentation des paysages emblématiques. Dans les pas de leurs confrères peintres, les premiers photographes contribuent à faire reconnaître ce médium comme un art à part entière.

Parmi ces pionniers, un illustre Sassenageois se distingue : le marquis Raymond-Ismidon-Marie de Bérenger (1811-1875), propriétaire du château de Sassenage.

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, le château de Sassenage, en partenariat avec la galerie Vaujany et l’auteur Sassenageois Stéphane Piccarreta, met en lumière l’importance de Sassenage dans l’histoire de l’art du XIXᵉ siècle à travers une exposition exceptionnelle réunissant peintures et photographies consacrées à Sassenage et ses paysages au fil du XIXe siècle.

Château de Sassenage Allée du château, 38360 Sassenage, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Sassenage 38360 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 02 12 04 http://www.chateau-de-sassenage.com Construit entre 1662 et 1669 pour le baron Charles-Louis-Alphonse de Sassenage, le château de Sassenage est la dernière demeure occupée par les seigneurs de Sassenage. Magnifique exemple d’architecture classique, il témoigne de l’art de vivre aux XVIIe et XVIIIe siècles. La cuisine du XVIIe siècle, les salons, chambres d’apparat et les appartements privés abritent encore le mobilier familial. Des meubles des célèbres ébénistes Hache font partie de ce prestigieux patrimoine. Le parc paysager de huit hectares, ouvert gratuitement au public, offre un espace propice à la rêverie et aux balades en famille. Depuis 1971, le château est la propriété de la Fondation de France et regroupe deux activités : un service commercial, pour l’organisation de mariages, séminaires et événements, et un service culturel, conservation, valorisation et animation du patrimoine.

Sassenage au XIXe, l’âge d’or du paysage

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