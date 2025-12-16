Satsang en concert (côté Records) Supersonic Records Paris

Take Me Out présente…

Satsang en concert !

Tickets : https://link.dice.fm/T96040f8ebbf

POUR LES FANS DE Trevor Hall, Xavier Rudd & Nahko And Medicine For People

SATSANG

(alt-country · Montana, USA)

S’inspirant d’un large éventail de traditions musicales, le son de Satsang se caractérise par des harmonies riches, des rythmes entraînants et des paroles qui invitent à la réflexion et trouvent un écho auprès du public du monde entier. Ancrée dans les montagnes du Montana, la musique de Satsang reflète la beauté naturelle et la profondeur spirituelle de son environnement, tout en abordant des questions et des thèmes contemporains.

Au cœur de la musique de Satsang se trouve un message d’unité, de travail sur soi et de pleine conscience. À travers des mélodies exaltantes et des paroles introspectives, la musique encourage les auditeurs à réfléchir à leurs propres expériences, à cultiver un changement positif et à embrasser l’interdépendance de tous les êtres.

Réputé pour ses performances live captivantes et sa base de fans dévoués, Satsang continue d’inspirer le public avec sa musique émouvante et ses paroles sincères. Que ce soit dans des salles intimistes ou lors de grands festivals, l’énergie contagieuse et le message profond de ses concerts laissent une impression durable à tous ceux qui les écoutent.

Dans un monde qui semble souvent divisé, Satsang offre une lueur d’espoir et de positivité. Il nous rappelle à tous le pouvoir transformateur de la musique, de l’intention et de la communauté.

ÉCOUTER

https://ffm.bio/satsang

REGARDER

https://www.youtube.com/@SatsangMT

AIMER

https://www.instagram.com/satsang/

Samedi 5 Septembre 2026

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 23,18€ / 26€ sur place

Ouverture de la billetterie le 17 Décembre à 10h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

SUPERSONIC RECORDS

9 rue Biscornet 75012 Paris

Métro Bastille

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris)

