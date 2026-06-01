SAUDADES FESTIVAL #2

SYN Production présente la 2ème édition du festival des cultures lusophones : Saudades Festival.

À travers la création et la rencontre, 3 cultures lusophones seront mis à l’honneur: celles du Cap Vert, du Brésil et du Portugal.

Au programme, musique live, dj-set et stand permettront d’explorer les ponts entre ces 3 pays. Rendez-vous le dimanche 14 juin à la Péniche Metaxu à partir de 16h !

Profitez dès maintenant d’un tarif Early à 10€ (offre limitée) !

Programmation :

Roda de Samba Pingo de Ouro

Collectif de musiciens d’horizons différents formé en 2023 dans le quartier parisien de la Goutte D’Or (Pingo de Ouro, en portugais) par des amis passionnés de samba, unis par l’envie de faire vivre et diffuser cette tradition populaire brésilienne. Le répertoire du collectif rend hommage aux grands maîtres du genre, mais aussi à de talents contemporains et quelques compositions originales.

https://www.instagram.com/sambapingodeouro/

Samoel De Sousa

Artiste capverdien basé à Paris — chanteur, guitariste et créateur multidisciplinaire. Sa musique naît de la mémoire. Mémoire de l’enfance, des rues, des voix, des silences et des émotions vécues entre le Cap-Vert et le monde. À travers son projet « Traços de Memória », chaque chanson devient un fragment de vie — des histoires simples, profondes et universelles qui parlent d’amour, d’identité, d’appartenance et de chemin. Plus qu’un concert, Samoel propose une expérience sensible : une rencontre entre passé et présent, entre voix et silence, entre mémoire individuelle et mémoire collective.

https://www.instagram.com/samo.sousa/

Simãozinho (dj set) – Paprika Records

Dans le cadre de Saudades Festival, Simãozinho, co-fondateur du label Paprika Records, t’invite pour un set fédérateur, une célébration vibrante des musiques lusophones contemporaines. Toujours placé sous le signe du groove, il puise son inspiration dans le dialogue permanent entre racines africaines, influences européennes et expérimentations électroniques. Ce sera une exploration dansante des scènes les plus dynamiques et innovantes de la lusophonie, avec quelques avant-goûts inédits des prochaines sorties du label.

https://www.instagram.com/paprika_records/

IG : https://www.instagram.com/synproduction/

FB : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566561786488

Graphiste : @superfrem https://www.instagram.com/superfrem/

Infos pratiques :

Metaxu, place de la Pointe, Pantin

Dimanche 14 juin 2026

16h – 22h

Métro ligne 5 – arrêt Eglise de Pantin

SYN Production présente la 2ème édition du festival des cultures lusophones : Saudades Festival.

À travers la création et la rencontre, 3 cultures lusophones seront mis à l’honneur: celles du Cap Vert, du Brésil et du Portugal.

Le dimanche 14 juin 2026

de 16h00 à 22h00

payant

Gratuit pour les -12 ans

10€ early

12€ admission générale

15€ sur place

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-14T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-15T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-14T16:00:00+02:00_2026-06-14T22:00:00+02:00



https://shotgun.live/fr/events/saudades-festival



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