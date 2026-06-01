Sauternes fête la musique au château Guiraud Château Guiraud Sauternes

Sauternes

Sauternes fête la musique au château Guiraud

Château Guiraud 1 Château Guiraud Sauternes Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19

Date(s) :

2026-06-19

Vous faites quoi le vendredi 19 juin ? L’association Sauternes Mon Village vous donne rendez-vous pour lancer l’été en musique dans un cadre absolument magique !

​Imaginez … une douce soirée de juin, l’ambiance des grands soirs et pas moins de 5 GROUPES programmés pour vous faire vibrer et danser toute la nuit Têtes brulées, Karma, Santa Cruz, Why Not, Les Mascarettes !

​CÔTÉ PAPILLES

L’équipe de La Chapelle de Guiraud sera aux fourneaux pour une carte guinguette tapas, fromages, desserts à partager (réservation conseillée) !

​Venez en famille, entre amis, ou avec vos voisins… On vous attend nombreux pour faire bouger Sauternes ! .

Château Guiraud 1 Château Guiraud Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Sauternes fête la musique au château Guiraud

L’événement Sauternes fête la musique au château Guiraud Sauternes a été mis à jour le 2026-06-05 par La Gironde du Sud