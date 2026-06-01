Sauternes fête la musique au château Guiraud Château Guiraud Sauternes
Sauternes fête la musique au château Guiraud Château Guiraud Sauternes vendredi 19 juin 2026.
Sauternes
Sauternes fête la musique au château Guiraud
Château Guiraud 1 Château Guiraud Sauternes Gironde
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Vous faites quoi le vendredi 19 juin ? L’association Sauternes Mon Village vous donne rendez-vous pour lancer l’été en musique dans un cadre absolument magique !
Imaginez … une douce soirée de juin, l’ambiance des grands soirs et pas moins de 5 GROUPES programmés pour vous faire vibrer et danser toute la nuit Têtes brulées, Karma, Santa Cruz, Why Not, Les Mascarettes !
CÔTÉ PAPILLES
L’équipe de La Chapelle de Guiraud sera aux fourneaux pour une carte guinguette tapas, fromages, desserts à partager (réservation conseillée) !
Venez en famille, entre amis, ou avec vos voisins… On vous attend nombreux pour faire bouger Sauternes ! .
Château Guiraud 1 Château Guiraud Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12 mairie@sauternes.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Sauternes fête la musique au château Guiraud
L’événement Sauternes fête la musique au château Guiraud Sauternes a été mis à jour le 2026-06-05 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Sauternes (Gironde)
- Arômes et paysages Marche, déguste, dîne Sauternes 13 juin 2026
- Visit’atelier Bulles et Lavoirs Sauternes 27 juillet 2026