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Sauternes fête la musique au château Guiraud Château Guiraud Sauternes

Sauternes fête la musique au château Guiraud Château Guiraud Sauternes

Sauternes fête la musique au château Guiraud Château Guiraud Sauternes vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Château Guiraud

Adresse : 1 Château Guiraud

Ville : 33210 Sauternes

Département : Gironde

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Sauternes

Sauternes fête la musique au château Guiraud

Château Guiraud 1 Château Guiraud Sauternes Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Vous faites quoi le vendredi 19 juin ? L’association Sauternes Mon Village vous donne rendez-vous pour lancer l’été en musique dans un cadre absolument magique !
​Imaginez … une douce soirée de juin, l’ambiance des grands soirs et pas moins de 5 GROUPES programmés pour vous faire vibrer et danser toute la nuit Têtes brulées, Karma, Santa Cruz, Why Not, Les Mascarettes !

​CÔTÉ PAPILLES
L’équipe de La Chapelle de Guiraud sera aux fourneaux pour une carte guinguette tapas, fromages, desserts à partager (réservation conseillée) !

​Venez en famille, entre amis, ou avec vos voisins… On vous attend nombreux pour faire bouger Sauternes !   .

Château Guiraud 1 Château Guiraud Sauternes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 76 61 12  mairie@sauternes.com

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English : Sauternes fête la musique au château Guiraud

L’événement Sauternes fête la musique au château Guiraud Sauternes a été mis à jour le 2026-06-05 par La Gironde du Sud

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