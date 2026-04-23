Sauveterre fête ses vins, 54e édition Place de la République Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre fête ses vins, 54e édition

Place de la République Place centrale Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 20:00:00

fin : 2026-07-24 23:30:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-25 2026-07-26

La traditionnelle Fête des vins de Sauveterre-de-Guyenne se déroulera pour la 54e année ! Au cours de ce week-end festif et convivial, vous aurez vendredi, l’ouverture en musique avec l’École de musique, suivie de BLACKTONG et Yann Khay pour une soirée animée jusqu’à 2 h. Samedi, place au concours des vins dès 9 h, puis une remise de prix et un déjeuner avec l’accordéoniste Mikael Vigneau. Le soir, ambiance garantie avec Les Blattes, Jive Me et Wouhou DiscoBand. Dimanche, la traditionnelle messe des vignerons, les intronisations au sein de la Confrérie du Bordeaux et le déjeuner avec Kairos Trio, avant le final assuré par le Grand orchestre Bernard Becker. Bandas, jeux en bois et fête foraine rythmeront tout le week-end. Entrée libre, restauration sur place. .

Place de la République Place centrale Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 68 00 04 cac.sauveterre33@gmail.com

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English : Sauveterre fête ses vins, 54e édition

L’événement Sauveterre fête ses vins, 54e édition Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-23 par OT de l’Entre-deux-Mers