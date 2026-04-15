Concert Les plus beaux chants slaves Rue Saint-Léger Sauveterre-de-Guyenne

Sauveterre-de-Guyenne

Concert Les plus beaux chants slaves

Rue Saint-Léger Eglise Notre-Dame Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 20:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Valery Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, pianiste et compositeur, issu du Conservatoire National Supérieur d’Odessa, revient pour nous enchanter par sa belle voix de basse. Depuis déjà plusieurs années, il sillonne la France et fait vibrer les voûtes des petites églises et des grandes cathédrales, devenant un véritable troubadour de l’âme slave éternel avec les plus beaux chants russes, ukrainiens, tziganes, orthodoxes et romantiques. Pendant ce concert vous aurez l’occasion de découvrir les instruments traditionnels, notamment la mythique balalaïka, présentés par Tatiana Zolotoukhina. Vente des billets sur place, 1 h avant le concert. Réservation par téléphone. .

Rue Saint-Léger Eglise Notre-Dame Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75

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English : Concert Les plus beaux chants slaves

L’événement Concert Les plus beaux chants slaves Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Entre-deux-Mers