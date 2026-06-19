Salon du chocolat 2027 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne
Salon du chocolat 2027 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne dimanche 14 février 2027.
Sauveterre-de-Guyenne
Salon du chocolat 2027
Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 09:00:00
fin : 2027-02-14 18:00:00
Date(s) :
2027-02-14
Découvrez une sélection exquise de chocolats de Patrick Brossard et diverses activités autour de ces délicieuses gourmandises. .
Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 53 45
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English : Salon du chocolat 2027
L’événement Salon du chocolat 2027 Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de l’Entre-deux-Mers