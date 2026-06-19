UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du chocolat 2027 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

Salon du chocolat 2027 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne

Salon du chocolat 2027 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne dimanche 14 février 2027.

Lieu
Zone Bonard
Adresse
Salle Simone Veil
Ville
33540 Sauveterre-de-Guyenne
Département
Gironde
Début
dimanche 14 février 2027
Fin
dimanche 14 février 2027
Heure de début
09:00:00
Tarif

Sauveterre-de-Guyenne

Salon du chocolat 2027

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-14 09:00:00
fin : 2027-02-14 18:00:00

Date(s) :
2027-02-14

Découvrez une sélection exquise de chocolats de Patrick Brossard et diverses activités autour de ces délicieuses gourmandises.   .

Zone Bonard Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 53 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Salon du chocolat 2027

L’événement Salon du chocolat 2027 Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-19 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Sauveterre-de-Guyenne (Gironde)