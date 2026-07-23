Sauvez la Du Barry Reilly

Informations pratiques

Reilly

Sauvez la Du Barry

4 rue du reveillon Reilly Oise

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-08-07 22:00:00

Date(s) :

2026-08-07

Une chapelle de sept cents ans ouvre pour une seule soirée !

Sauver la du Barry au Domaine de Saint-Germer

Vendredi 7 août 2026 à 19h30 — Reilly

La Compagnie Scènes d’Histoire présente Sauver la du Barry , une pièce de théâtre historique consacrée au procès de Jeanne du Barry devant le Tribunal révolutionnaire.

Quatre avocats d’aujourd’hui se demandent s’il aurait été possible, deux siècles plus tard, de sauver la dernière favorite de Louis XV de la guillotine. La scène devient un prétoire et le spectateur se retrouve juré malgré lui.

Écrite par Charles Amson, avocat au Barreau de Paris, la pièce est mise en scène par Jacques Connort, ancien directeur du Studio de la Comédie-Française. Elle sera jouée pour la première fois dans l’Oise.

La représentation aura lieu dans la grande salle du Domaine de Saint-Germer, au pied d’une chapelle du XIVe siècle exceptionnellement ouverte à la visite pour cette soirée. Fermée au public le reste de l’année, elle a conservé sa charpente d’origine. En 2021, des chênes du domaine, descendants de ceux utilisés pour cette charpente, ont été donnés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Une surprise particulière est également prévue pour cette représentation et ne sera proposée à aucune autre date de la tournée.

La jauge est limitée à 100 places. Les inscriptions seront closes dès que cette capacité sera atteinte.

Informations pratiques

Sauver la du Barry

Théâtre historique — Tout public à partir de 12 ans

Accès parking sur place — à 6 km de Gisors et à environ 50 minutes de Paris

L’entrée est gratuite, sur présentation d’un justificatif, pour les soignants, pharmaciens, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes.

Réservation obligatoire en ligne

Informations www.compagnie-scenes-dhistoire.com](http://www.compagnie-scenes-dhistoire.com

Une chapelle de sept cents ans ouvre pour une seule soirée !

Sauver la du Barry au Domaine de Saint-Germer

Vendredi 7 août 2026 à 19h30 — Reilly

La Compagnie Scènes d’Histoire présente Sauver la du Barry , une pièce de théâtre historique consacrée au procès de Jeanne du Barry devant le Tribunal révolutionnaire.

Quatre avocats d’aujourd’hui se demandent s’il aurait été possible, deux siècles plus tard, de sauver la dernière favorite de Louis XV de la guillotine. La scène devient un prétoire et le spectateur se retrouve juré malgré lui.

Écrite par Charles Amson, avocat au Barreau de Paris, la pièce est mise en scène par Jacques Connort, ancien directeur du Studio de la Comédie-Française. Elle sera jouée pour la première fois dans l’Oise.

La représentation aura lieu dans la grande salle du Domaine de Saint-Germer, au pied d’une chapelle du XIVe siècle exceptionnellement ouverte à la visite pour cette soirée. Fermée au public le reste de l’année, elle a conservé sa charpente d’origine. En 2021, des chênes du domaine, descendants de ceux utilisés pour cette charpente, ont été donnés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris.

Une surprise particulière est également prévue pour cette représentation et ne sera proposée à aucune autre date de la tournée.

La jauge est limitée à 100 places. Les inscriptions seront closes dès que cette capacité sera atteinte.

Informations pratiques

Sauver la du Barry

Théâtre historique — Tout public à partir de 12 ans

Accès parking sur place — à 6 km de Gisors et à environ 50 minutes de Paris

L’entrée est gratuite, sur présentation d’un justificatif, pour les soignants, pharmaciens, sapeurs-pompiers, policiers et gendarmes.

Réservation obligatoire en ligne

Informations www.compagnie-scenes-dhistoire.com](http://www.compagnie-scenes-dhistoire.com .

4 rue du reveillon Reilly 60240 Oise Hauts-de-France +33 6 27 01 32 70 contact@stgermer.reilly.fr

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English :

A 700-year-old chapel opens for one night only!

Saving du Barry at the Domaine de Saint-Germer

Friday, August 7, 2026, at 7:30 p.m. Reilly

The Compagnie Scènes d’Histoire presents “Saving du Barry,” a historical play dedicated to Jeanne du Barry’s trial before the Revolutionary Tribunal.

Four modern-day lawyers wonder whether it would have been possible, two centuries later, to save Louis XV’s last favorite from the guillotine. The stage becomes a courtroom, and the audience finds itself serving as jurors against its will.

Written by Charles Amson, a member of the Paris Bar, the play is directed by Jacques Connort, former director of the Studio de la Comédie-Française. It will be performed for the first time in the Oise department.

The performance will take place in the main hall of the Domaine de Saint-Germer, at the foot of a 14th-century chapel that will be exceptionally open to visitors for this evening. Closed to the public the rest of the year, it has retained its original roof structure. In 2021, oak trees from the estate—descendants of those used for this roof structure—were donated for the reconstruction of Notre-Dame de Paris.

A special surprise is also planned for this performance and will not be featured on any other date of the tour.

Capacity is limited to 100 seats. Registration will close once this capacity is reached.

Practical information:

Sauver la du Barry

Historic theater—Suitable for all ages 12 and up

Access: On-site parking— 6 km from Gisors and about 50 minutes from Paris

Admission is free, upon presentation of valid identification, for healthcare workers, pharmacists, firefighters, police officers, and gendarmes.

Online reservations required

Information: www.compagnie-scenes-dhistoire.com](http://www.compagnie-scenes-dhistoire.com

L’événement Sauvez la Du Barry Reilly a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de Tourisme Vexin en Pays de Nacre