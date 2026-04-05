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Sauvons l’orgue Merklin : chaque don compte !, LA FLECHE, La Flèche

samedi 19 septembre 2026 · LA FLECHE · La Flèche

Sauvons l’orgue Merklin : chaque don compte !, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
LA FLECHE
Adresse
LA FLECHE
Ville
72200 La Flèche
Département
Sarthe

Sauvons l’orgue Merklin : chaque don compte ! 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Chef-d’œuvre absolu de la manufacture Merklin inauguré en 1885, le grand orgue de La Flèche a aujourd’hui un besoin urgent de vous. Pour mener à bien sa restauration historique, la Ville de La Flèche et l’association « Orgues en Pays Fléchois » s’associent à la Fondation du Patrimoine pour poursuivre une grande collecte de financement participatif.
Pourquoi donner ? Grâce à votre générosité, cet instrument emblématique retrouvera sa voix, sa fonction liturgique et redonnera tout son éclat culturel et touristique à notre ville.
Devenez acteur de ce sauvetage : Profitez de cette soirée pour faire un don. Votre soutien est indispensable pour lui redonner vie. Chaque contribution donne droit à une réduction fiscale.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP
Chef-d’œuvre absolu de la manufacture Merklin inauguré en 1885, le grand orgue de La Flèche a aujourd’hui un besoin urgent de vous. Pour mener à bien sa restauration historique, la Ville de La Flèche…

©MINISTERE CULTURE

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