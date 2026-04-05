Sauvons l’orgue Merklin : chaque don compte !, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Sauvons l’orgue Merklin : chaque don compte ! 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:30:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T21:00:00+02:00

Chef-d’œuvre absolu de la manufacture Merklin inauguré en 1885, le grand orgue de La Flèche a aujourd’hui un besoin urgent de vous. Pour mener à bien sa restauration historique, la Ville de La Flèche et l’association « Orgues en Pays Fléchois » s’associent à la Fondation du Patrimoine pour poursuivre une grande collecte de financement participatif.

Pourquoi donner ? Grâce à votre générosité, cet instrument emblématique retrouvera sa voix, sa fonction liturgique et redonnera tout son éclat culturel et touristique à notre ville.

Devenez acteur de ce sauvetage : Profitez de cette soirée pour faire un don. Votre soutien est indispensable pour lui redonner vie. Chaque contribution donne droit à une réduction fiscale.

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Chef-d’œuvre absolu de la manufacture Merklin inauguré en 1885, le grand orgue de La Flèche a aujourd’hui un besoin urgent de vous. Pour mener à bien sa restauration historique, la Ville de La Flèche…

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