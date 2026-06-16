Saveurs d’Estives Impasse d’Esquiou Beaudéan
Saveurs d’Estives Impasse d’Esquiou Beaudéan vendredi 14 août 2026.
Beaudéan
Saveurs d’Estives
Impasse d’Esquiou BEAUDEAN Beaudéan Hautes-Pyrénées
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Vie d’Estive vous invite à Saveurs d’Estives, ses soirées pastorales et conviviales des vendredis de juillet et août. Au programme gastronomie pyrénéenne, rencontre avec les bergers et veillée traditionnelle, jusqu’à la descente aux lampions.
Menu
Verre de bienvenue
Charcuterie de la ferme (porc Bagnerais élevé en plein air)
Grillades de porc Bagnerais et/ou agneau avec accompagnement
Fromage fermier (tomme des Pyrénées)
Gâteau du Pays
Café
Animations
Promenade
Histoire de bergers et d’Estive
Chants traditionnels
Descente aux lampions
Lieu et réservation
Sur réservation, rendez-vous au parking de la ferme Vie d’Estive (fléchage depuis l’église de Beaudéan).
Horaires communiqués sur notre site et à la confirmation de la réservation.
Renseignements par téléphone. .
Impasse d’Esquiou BEAUDEAN Beaudéan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 31 60 61 74
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vie d’Estive invites you to %E0 Saveurs d’Estives, its pastoral and convivial Friday evening events in July and August. On the program: Pyrenean cuisine, meet-and-greets with shepherds, and a traditional evening gathering, culminating in the lantern parade.
L’événement Saveurs d’Estives Beaudéan a été mis à jour le 2026-06-16 par Pôle du Tourmalet |CDT65
À voir aussi à Beaudéan (Hautes-Pyrénées)
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 30 juin 2026
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 7 juillet 2026
- Visite guidée du village et de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 13 juillet 2026
- Visite guidée de l’église de Beaudéan Rendez-vous devant l’église Beaudéan 21 juillet 2026
- Saveurs d’Estives Impasse d’Esquiou Beaudéan 24 juillet 2026