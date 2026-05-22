Limeuil

Savoir-faire au rendez-vous Brasserie la Lutine

Route du Bugue Limeuil Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 10:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

10h. Le brasseur vous expliquera tout ce que vous désirez savoir sur la bière et sa fabrication. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit

Dans les coulisses d’une brasserie locale…

La Brasserie indépendante La Lutine produit une dizaine de types de bières Bio, artisanales et locales. Bières blanches, brunes, blondes, ambrées, découvrez-les également à la spiruline ou à la noix. Les lutins savent mettre en valeur leur terroir ! Antoine MALLEMOUCHE et Sébastien PEIFFER vous proposent une gamme de bières non filtrée et non pasteurisée, élaborée à partir de malt issu de la filière brassicole française. Découvrez la brasserie accompagnés du brasseur, qui vous expliquera tout ce que vous désirez savoir sur la bière et sa fabrication.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère

Visite accessible PMR

Enfants acceptés mais ils ne feront pas la dégustation ) .

Route du Bugue Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous Brasserie la Lutine

10h. The brewer will explain everything you need to know about beer and how it’s made. Reservations required at the Tourist Office. Free

L’événement Savoir-faire au rendez-vous Brasserie la Lutine Limeuil a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère