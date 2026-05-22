Savoir-faire au rendez-vous Brasserie la Lutine Limeuil
Savoir-faire au rendez-vous Brasserie la Lutine Limeuil vendredi 14 août 2026.
Limeuil
Savoir-faire au rendez-vous Brasserie la Lutine
Route du Bugue Limeuil Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
10h. Le brasseur vous expliquera tout ce que vous désirez savoir sur la bière et sa fabrication. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Gratuit
Dans les coulisses d’une brasserie locale…
La Brasserie indépendante La Lutine produit une dizaine de types de bières Bio, artisanales et locales. Bières blanches, brunes, blondes, ambrées, découvrez-les également à la spiruline ou à la noix. Les lutins savent mettre en valeur leur terroir ! Antoine MALLEMOUCHE et Sébastien PEIFFER vous proposent une gamme de bières non filtrée et non pasteurisée, élaborée à partir de malt issu de la filière brassicole française. Découvrez la brasserie accompagnés du brasseur, qui vous expliquera tout ce que vous désirez savoir sur la bière et sa fabrication.
Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère
Visite accessible PMR
Enfants acceptés mais ils ne feront pas la dégustation ) .
Route du Bugue Limeuil 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com
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English : Savoir-faire au rendez-vous Brasserie la Lutine
10h. The brewer will explain everything you need to know about beer and how it’s made. Reservations required at the Tourist Office. Free
L’événement Savoir-faire au rendez-vous Brasserie la Lutine Limeuil a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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