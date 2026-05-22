Montignac-Lascaux

Savoir-faire au rendez-vous L’Atelier des Fac-Similés du Périgord

19 Bis Av. de la Gare Montignac-Lascaux Dordogne

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

14h00. Plongez dans les coulisses de cet atelier, célèbre pour avoir réalisé la réplique de Lascaux IV… et bien d’autre choses ! 7€

Et si vous découvriez l’envers du décor ?

Plongez dans les coulisses de l’Atelier des Fac-Similés du Périgord, célèbre pour avoir réalisé la réplique de Lascaux IV ! Cette visite unique vous dévoile un savoir-faire d’exception, mêlant art et science pour reproduire avec une précision bluffante grottes préhistoriques, objets d’art et artefacts du monde entier. Découvrez les étapes de fabrication et explorez l’univers créatif de cet atelier périgourdin hors du commun.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère.

Visite non adaptée aux enfants de moins de 8 ans.

Visite accessible PMR .

19 Bis Av. de la Gare Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous L’Atelier des Fac-Similés du Périgord

14h00. Go behind the scenes of this workshop, famous for having created the replica of Lascaux IV… and much more! 7?

L’événement Savoir-faire au rendez-vous L’Atelier des Fac-Similés du Périgord Montignac-Lascaux a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère