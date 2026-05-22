Audrix

Savoir-faire au rendez-vous visite d’un atelier de costumes (La malle aux costumes)

4232 route de proumeyssac Audrix Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:30:00

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

10h30. Entrez dans les coulisses de la costumière, Cathy Ingrassia, qui réalise des costumes, des chapeaux et des modèles plus fantastiques pour les artistes. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme. Participation libre.

Entrez dans les coulisses d’une costumière…

Cathy INGRASSIA réalise des costumes et des chapeaux dans son atelier ainsi que des modèles plus fantastiques créés pour des artistes. La Malle aux Costumes est née de la passion de Cathy, docteure en histoire de l’art médiéval et de son intérêt pour l’art et la danse. Ses études lui permettent d’effectuer des recherches pointues sur les différentes périodes de l’histoire afin de réaliser des tenues se rapprochant de la réalité historique. En 30 ans, quels que soient les défis, grâce à l’utilisation des techniques et matériaux innovants, la Malle aux Costumes s’est enrichie de plus de 7000 costumes du plus classique au plus fantastique et a su concrétiser les idées les plus folles.

Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme Lascaux-Dordogne .

4232 route de proumeyssac Audrix 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 51 82 60 contact@lascaux-dordogne.com

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English : Savoir-faire au rendez-vous visite d’un atelier de costumes (La malle aux costumes)

10h30. Go behind the scenes with costume designer Cathy Ingrassia, who creates costumes, hats and more fantastic models for the artists. Reservations required at the Tourist Office. Free admission.

L’événement Savoir-faire au rendez-vous visite d’un atelier de costumes (La malle aux costumes) Audrix a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère