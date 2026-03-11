SAVOIR ROULER À VÉLO

Lacoste Hérault

Début : 2026-05-20

fin : 2026-05-20

2026-05-20

Les enfants de 6 à 11 ans apprennent à rouler à vélo en toute sécurité !

Les équipes du service Jeunesse et Sports de la Communauté de Communes du Salagou Coeur d’Hérault donnent rendez-vous aux enfants de 6 à 11 ans du territoire pour des formations Savoir rouler à vélo .

Au programme apprendre à entretenir son vélo, connaitre les bonnes pratiques de conduite et de la sécurité routière, parcourir un circuit balisé…

C’est gratuit, ouvert aux enfants et à leur famille !

Sans inscription ! .

Lacoste 34800 Hérault Occitanie

English :

Children aged 6 to 11 learn to ride a bike safely!

