Lacoste

VIDE-GRENIER

Place du Jeu de Ballon Lacoste Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Cet événement convivial réunira de nombreux exposants venus proposer objets anciens, vêtements, jouets, livres et bien d’autres trésors à chiner tout au long de la journée.

Cet événement convivial réunira de nombreux exposants venus proposer objets anciens, vêtements, jouets, livres et bien d’autres trésors à chiner tout au long de la journée.

Une buvette et des sucreries seront disponibles sur place afin de permettre aux visiteurs de profiter pleinement de cette journée dans une ambiance chaleureuse et festive.

Les exposants souhaitant réserver un emplacement peuvent s’inscrire dès maintenant. Les places étant limitées, il est conseillé de réserver rapidement.

Parking disponible à l’entrée du village.

Organisé par le Comité des Fêtes Lous Coustoulins .

Place du Jeu de Ballon Lacoste 34800 Hérault Occitanie +33 6 33 81 69 32 cdf.louscoustoulins@gmail.com

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English : VIDE GRENIER

This convivial event will bring together numerous exhibitors offering antiques, clothes, toys, books and many other treasures to be hunted throughout the day.

L’événement VIDE-GRENIER Lacoste a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OT DU CLERMONTAIS