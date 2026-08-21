Savoureuse chimie, Médiathèque municipale de Saint-Loubès, Saint-Loubès

Informations pratiques

Savoureuse chimie Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque municipale de Saint-Loubès Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Savoureuse chimie

Ateliers avec les Petits Débrouillards. Des expériences proposées en continu toute l’après-midi pour découvrir les secrets des réactions chimiques présentes dans la cuisine.

Médiathèque municipale de Saint-Loubès 32 chemin de Nice 33450 Saint-Loubès Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 78 98 82 https://www.ombel.fr/ parking, rampe d’accès PMR

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