Savoureuse chimie, Médiathèque municipale de Saint-Loubès, Saint-Loubès
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale de Saint-Loubès · Saint-Loubès
Informations pratiques
Savoureuse chimie Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque municipale de Saint-Loubès Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Savoureuse chimie
Ateliers avec les Petits Débrouillards. Des expériences proposées en continu toute l’après-midi pour découvrir les secrets des réactions chimiques présentes dans la cuisine.
Médiathèque municipale de Saint-Loubès 32 chemin de Nice 33450 Saint-Loubès Saint-Loubès 33450 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 78 98 82 https://www.ombel.fr/ parking, rampe d’accès PMR
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Libre de droits
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