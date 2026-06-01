Saxophone pour tous, 1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil, Argenteuil
Saxophone pour tous, 1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil, Argenteuil dimanche 21 juin 2026.
Saxophone pour tous Dimanche 21 juin, 10h00 1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil Val-d’Oise
sur l’espace public 25 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00
Concert de morceaux variés au saxophone.
1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil 1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France Devant le Monoprix d’Argenteuil Au carrefour des rues Jean Allemane, sur le parvis ouvert à tous
Concert de morceaux variés au saxophone.
© Illustration : Maguelone du Fou
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