Saxophone pour tous, 1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil, Argenteuil

Saxophone pour tous Dimanche 21 juin, 10h00 1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil Val-d’Oise

sur l’espace public 25 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T10:00:00+02:00 – 2026-06-21T12:00:00+02:00

Concert de morceaux variés au saxophone.

1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil 1 boulevard Jean Allemane 95100 Argenteuil Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France Devant le Monoprix d’Argenteuil Au carrefour des rues Jean Allemane, sur le parvis ouvert à tous

Concert de morceaux variés au saxophone.

© Illustration : Maguelone du Fou