Scardanelli et Sophie (Folk-Rock)/ Crêpes., La Loco, Quimperlé

Informations pratiques

Scardanelli et Sophie (Folk-Rock)/ Crêpes. Dimanche 30 août, 18h00 La Loco Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T22:00:00+02:00

Fin : 2026-08-30T18:00:00+02:00 – 2026-08-30T22:00:00+02:00

18h00-22h00

La Loco – 33 boulevard de la gare Quimperlé

️ PAF : Don libre

« Simon a emporté deux guitares acoustiques, deux ukulélés, une pédale, une veste chamarrée et son délicieux accent qui trahit ses origines anglo-saxonnes, Sophie, son accordéon, sa flûte traversière et son sourire.

Pour faire comprendre à l’assemblée que leur folk n’est pas du genre amidonné mais plutôt du type cyclone, le duo entame ‘Whirlwind’. On essayait de garder les pieds sur terre, c’était pas évident avec cet accordéon qui virevolte, cette guitare qui bourdonne et ce chant entraînant. »

Ce duo folk-rock, dynamique et solaire, te livre des rengaines à influence celtique qui t’embarque sur des vagues de bonheur et si t’as pas envie de chanter avec eux, c’est que t’es muet… ou mort !

Un concert de Scardanelli et Sophie c’est mieux qu’un séjour thalasso, c’est une fontaine de jouvence idéale pour oublier la morosité ambiante !!!

https://www.youtube.com/watch?v=UOuMClt7ysc

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La Loco Boulevard de la Gare, 29300 Quimperlé, France Quimperlé 29300 Finistère Bretagne [{« data »: {« author »: « Scardanelli & Sophie », « cache_age »: 86400, « description »: « u00c9coutez notre single « It’s All In Your Head! » tout en du00e9couvrant qui nous sommes. nRetrouvez-nous sur Scardanelliandsophie.com nAu plaisir !! », « type »: « video », « title »: « Scardanelli & Sophie – Pru00e9sentation sur It’s All In Your Head ! », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/UOuMClt7ysc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=UOuMClt7ysc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCfqdAb5KMxGYtnQS4OWnAGg », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}}, « html »: «

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18h00-22h00