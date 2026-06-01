Scardinelli et Sophie O’ Korrigan Gourmand Trélévern

Trélévern

Scardinelli et Sophie

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Besoin de vitamines ? Venez profiter d’une ambiance solaire et dynamique.

Si vous ne connaissez pas encore la voix du compositeur Simon Scardanelli, c’est l’occasion ! Sacré saltimbanque anglais, après avoir bourlingué d’Angleterre en passant par les États-Unis, le Canada, l’Allemagne… Il découvre la Bretagne et tombe sous le charme de notre région ainsi que de la culture bretonne et de l’ouverture d’esprit de ses habitants. Il décide de s’y installer et rencontre Sophie, musicienne et chanteuse rayonnante en mai 2023. Ensemble, ils nous racontent, avec une complicité musicale aux couleurs authentiques (guitare, accordéon, flûte traversière, ukulélé, voix) leurs péripéties aux mélodies enivrantes.

Pour plus de renseignements, un p’tit tour sur le site iternet de Scardanelli & Sophie

Alors, aucune excuse ! Ne manquez pas cette soirée et venez prendre une dose de bonne humeur.

Venez profiter de votre soirée dès 19 H et réservez votre repas Soirée Moules de Locquémeau patatines !

Menu unique pour cette soirée mémorable ! Plat/dessert 25 € (hors vins*).

Réservation sur le site internet ou par téléphone.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

O’ Korrigan Gourmand 10 rue des plages Trélévern 22660 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 42 66 04 90

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L’événement Scardinelli et Sophie Trélévern a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose