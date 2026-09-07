Scélérats : confèrence dont vous êtes le héros sur les rats, Salle Jean-Claude Moriseau, Thilouze

Informations pratiques

Scélérats : confèrence dont vous êtes le héros sur les rats Samedi 3 octobre, 18h30 Salle Jean-Claude Moriseau Indre-et-Loire

A partir de 10 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:30:00+02:00 – 2026-10-03T19:30:00+02:00

« Si seulement je pouvais être une petite souris…» Une souris ? Et si, pour une fois, vous osiez rêver plus grand ? Avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de parcourir le monde dans la peau d’un rat, ne serait ce qu’une seule journée ? Non ? Vu leur réputation, je peux vous comprendre.

Mal aimés, incompris, ces rongeurs sont pourtant dotés d’une sensibilité et d’une intelligence stupéfiantes. Chaque nouvelle étude révèle un peu plus l’ampleur de leurs talents. Dans cette aventure ludique et palpitante, incarnez une jeune rate prête à découvrir le vaste monde. Traversez plusieurs années de découvertes scientifiques, explorez les mystères de cette espèce incomprise et surtout… faites vos “propres” choix dans une histoire dont vous êtes le héros. Le voyage commence, et il pourrait bien changer votre regard à jamais.

Salle Jean-Claude Moriseau rue de La Baronne 37260 Thilouze Thilouze 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Biblis en folie 2026

©Moro Sébastien