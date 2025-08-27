Scène ouverte #4 “Electrique” par la Cie Poursuite Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Scène ouverte #4 “Electrique” par la Cie Poursuite Rue Saint-Pierre le Vif Sens samedi 7 février 2026.

Scène ouverte #4 “Electrique” par la Cie Poursuite

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

La scène ouverte de la Compagnie Poursuite est une belle aventure de couleurs et de rencontres entre des artistes et le public, entre diverses origines, styles et générations…

Contactez-nous pour participer, c’est ouvert à tous compagniepoursuite@gmail.com

Embarquons avec des artistes jeunes ou confirmés pour une aventure musicale, poétique, dansée… pleine de surprises. Nous souhaitons la rencontre entre différents milieux et mondes, voire entre diverses sensibilités faisons connaissance ! .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté compagniepoursuite@gmail.com

English : Scène ouverte #4 “Electrique” par la Cie Poursuite

German : Scène ouverte #4 “Electrique” par la Cie Poursuite

Italiano :

Espanol :

L’événement Scène ouverte #4 “Electrique” par la Cie Poursuite Sens a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Sens et Sénonais