Scène ouverte à Arradon, Place de l’église 56610 ARRADON, Arradon

Scène ouverte à Arradon Dimanche 21 juin, 12h00, 18h30 Place de l’église 56610 ARRADON Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-21T12:00:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-21T18:30:00+02:00 – 2026-06-21T23:00:00+02:00

Fête de la musique à ARRADON dimanche 21 juin !

De 12h à 18h : Fête de l’école de musique de l’AMA

18h30-23h : Scène ouverte, sur inscriptions : envoyez vos candidatures avant le 6 juin à l’adresse : assos.evenementiel@arradon.fr pour participer à la scène ouverte.

Demande de renseignement à la même adresse ou au 0762708579 / Formulaire de demande d’inscription en ligne sur www.arradon.fr

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Fête de la musique à ARRADON dimanche 21 juin !

©Mairie d’Arradon