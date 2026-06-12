Scène ouverte à l’Abri Uffholtz
Scène ouverte à l’Abri Uffholtz vendredi 17 juillet 2026.
Uffholtz
Scène ouverte à l’Abri
1 rue du Ballon Uffholtz Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Venez profiter d’une scène ouverte sous les étoiles, sur la terrasse du Café à l’Abri. Une soirée pleine de surprises où des artistes locaux partageront leur talent dans une ambiance conviviale.
Venez profiter d’une scène ouverte sous les étoiles, sur la terrasse du Café à l’Abri. Une soirée pleine de surprises où des artistes locaux partageront leur talent dans une ambiance conviviale. Prenez un verre et laissez-vous porter par les artistes ! .
1 rue du Ballon Uffholtz 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 83 06 91 abri-memoire@cc-thann-cernay.fr
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English :
Come enjoy an open-air performance under the stars on the terrace of Café l’Abri. An evening full of surprises, where local artists will showcase their talent in a friendly atmosphere.
L’événement Scène ouverte à l’Abri Uffholtz a été mis à jour le 2026-06-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay
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