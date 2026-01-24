Scène ouverte Ambrugeat

Scène ouverte

5 Rue Saint-Salvy Ambrugeat Corrèze

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Venez pousser la chansonnette, déclamer vos textes, lire un passage de votre auteur.e préféré.e ou nous faire entendre votre dernier morceau de trompette lors de cette rencontre poétique et musicale. Un seul mot d’ordre la bonne humeur et le partage. Et bien sûr, venez écouter, en profiter, réagir.

Participation libre

Bar et petite restauration sur place .

+33 7 48 11 99 78 contact@lamaisonsurlaplace.org

