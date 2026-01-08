Scène ouverte au Puits de Jour Place des cornières Lauzerte
jeudi 8 janvier 2026 · Place des cornières · Lauzerte
Informations pratiques
Lauzerte
Scène ouverte au Puits de Jour
Place des cornières Le Puits de Jour Lauzerte Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08 19:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-01-08 2026-01-15 2026-01-22 2026-01-29 2026-02-05 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23
Scène ouverte tous les vendredis au Puits de Jour.
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Place des cornières Le Puits de Jour Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 94 70 59 lepuits2jour@gmail.com
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English :
Open stage every Friday at Le Puits de Jour.
L’événement Scène ouverte au Puits de Jour Lauzerte a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Serres en Quercy
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